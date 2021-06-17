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أكاديمية البحث العلمي: 40.36% ارتفاع في إقبال الطلاب علي كليات العلوم

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أكاديمية البحث العلمي: 40.36% ارتفاع في إقبال الطلاب علي كليات العلوم أكاديمية البحث العلمي: 40.36% ارتفاع في إقبال الطلاب علي كليات العلوم

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي، أن مؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشهر يونيو 2021، رصد نسبة 40،36% ارتفاع في معدلات الإقبال على أقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2020-2021.

وأضافت أنه تم رصد ارتفاع اجمالي عدد الطلاب المقبولين في قسمي الفيزياء والرياضيات بنسبة 40،36% مقارنة بالعام الجامعي 2019-2020. كما تقدمت أربع مراكز في مؤشر النشر العلمى الدولى طبقا لتقرير سيماجو(Scimago) واحتلت المرتبة 30 لأول مرة.

وصرح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحوث الأساسية وكليات العلوم الحكومية مثل مبادرات Science Up ومبادرة تدويل المجلات المحلية بأكاديمية البحث العلمى، ومنح دعم البحوث الأساسية ومراكز التميز العلمى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبنى المجلس الأعلى للجامعات سياسات تحفيزية وتوعوية بأهمية تخصصات العلوم الأساسية واستحداث العديد من البرامج البينية والمزدوجة مع تخصصات أخرى .

المصرى اليوم

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