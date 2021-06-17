المعسعس : مستحقات معلول لدي الفيفا ولا يوجد تقصير لدينا

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قال حسام المعسعس المستشار القانوني السابق لاتحاد الكرة السوري، أن التونسي نبيل معلول، المدير الفني المستقيل من تدريب منتخب سوريا سيحصل على مستحقاته المالية كاملة من الفيفا.

وكان نبيل معلول قدم أمس الأربعاء استقالته لاتحاد الكرة السوري بسبب عدم دفع مستحقاته المالية مع جهازه الفني المساعد لمدة 15 شهرا.

وأضاف المعسعس في تصريحات إذاعية اليوم الخميس: «تركت منصبي مطلع 2021، وقبل ذلك كنت على اطلاع تام بكل تفاصيل عقد معلول مع اتحاد الكرة السوري».

وتابع: «أؤكد أن ملف معلول كان معقدا منذ لحظة التعاقد معه، بسبب العقوبات الدولية على سوريا».

وأوضح: «اتحاد الكرة السوري أخد موافقة الاتحاد الآسيوي على عقد المدرب التونسي، لكن واجهتنا صعوبات كبيرة بعد ذلك».

وبيّن: «توجهنا للفيفا خلال اجتماعنا مع المكتب الإقليمي في الإمارات، وحصلنا على الموافقة بعد اتصالات مكثفة، رغم أن الفيفا أكد أن الأموال السورية لديه هي للتطوير وليست للمدربين».

وأكمل: «الفيفا التزم بدفع مستحقات جميع المدربين المساعدين لمعلول عن عام 2020، لكن مستحقات معلول فيها تدقيق شديد لكونها أكبر».

واستدرك: «لكن الموافقة موجودة ومستحقات معلول سيستلمها بالكامل».

وأردف: «كل المراسلات تمت والتأخير كان بسبب التدقيق فقط وكل ما يقال عن تقصير فهو غير صحيح».

وقال: «بالنسبة لي كمستشار قانوني تقدمت بـ 15 ملاحظة على عقد معلول مع اتحاد الكرة، والأخير لم يلتزم بمعظمها، ولست مسؤولا عن ذلك، فهم أصحاب القرار ويتحملون المسؤولية».