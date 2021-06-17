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رحب مسؤولو نادي بيراميدز ببيع البوركيني إيريك تراوري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي بيراميدز، يرحبون ببيع إيريك تراوري، إلى نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، حال وصول عرض له يناسب طموحات النادي المالية، وذلك في ظل تذبذب مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع إيريك تراوري، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعدما أشاد الفرنسي باتريس كاتيرون، بإمكانيات اللاعب الفنية، وإجادته اللعب في أكثر من مركز، على رأسها الجناح والمهاجم الصريح.

يُذكر أن اللاعب، صاحب الـ25 عامًا، لعب مع بيراميدز، هذا الموسم 19 مباراة في مسابقة الدوري، أحرز خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.