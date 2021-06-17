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كانت فرحانة بولادها وقاعدة على جنب.. مقتل قطة المهرجان بالأوبرا.. ورئيس الدار: «لسنا قتلة»

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تداول رواد مواقع السوشيال ميديا هاشتاج «قتلو القطة»، من جمعيات الرفق بالحيوان، مطالبين بمحاكمة المسؤولين في دار الأوبرا المصرية .

وتناقل رواد صفحات الفيس بوك مقالا كتب فيه «فاجعة أخلاقية وإنسانية حدثت بالأمس في دار الأوبرا، فقد قتلوا قطة مهرجان القاهرة السينمائي الأخير وننتظر ردا وعقابا».

وأضاف البيان: «فاكرين القطة المشهورة اللي تصدرت وسائل الإعلام المحلية والعالمية في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، وقد إيه كانت طيبة وبتحب الناس وفعلا ماسابتش واحد في المهرجان غير وسلمت عليه.. القطة دي طيبة جدا واتشهرت، وناس أصبحوا يروحوا مخصوص يلعبوا معاها وجت من كام أسبوع خلفت تلات أطفال قمرات جدا وفرحانة بيهم وقاعدة بيهم على جنب والناس بتروح تأكلها في مكانها».

وتابع الهاشتاج: «تخيلوا إن إدارة الأوبرا قامت بالتخطيط لقتل القطة الجميلة دي! استغلوا جوعها وجابوا علبة تونة ووضعوا فيها السم! استغلوا جوعها هي وأولادها ..القطة البريئة وأولادها اتعذبوا عشان إنسان مريض لا يعرف دين ولا إنسانية قرر يسمهم تخيلوا!.. طيب إيه وجه الضرر من القطة لإدارة الأوبرا.. اللي أخد القرار ده مينفعش يمسك منصب في أي جهة تابعة لوزارة الثقافة».

من جانبه قال الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن ما حدث أمر غير مقبول، مؤكدا: «لسنا قتلة».

وأضاف أنه كلف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة القضية والتحقيق مع العاملين وإفراغ الكاميرات للوصول إلى قاتل القطة.

وأكد أن إدارة الأوبرا لا تتعامل مع الحيوانات بهذه الطريقة البشعة، وأنه نظرا لاتساع أرض الأوبرا، فكثيرا ما يتواجد كلاب، وتقوم الأوبرا بجمعها ونقلها إلى ملجأ صفط .

المصرى اليوم

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