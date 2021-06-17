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الأحوال المدنية.. تطوير وخدمات رقمية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:28 مساءً
محمد التاجي: والدتي سبب غيابي 8 سنوات عن الوسط الفني
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:28 مساءً
رسالة: أوبك+ تغير موعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى أول يوليو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:28 مساءً
بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:28 مساءً
المحاكم.. التحول الرقمي لمواكبة العصر
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:27 مساءً
الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:27 مساءً
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:27 مساءً
محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:27 مساءً
شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:19 مساءً
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
انتخابات إيران .. استحقاق مفصلي داخليا وخارجيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 17 يونيو 2021 03:07 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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