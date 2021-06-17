مكافحة عدوى كورونا أهم شروط الحد من انتشارها

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أكد الدكتور حمدى عبدالله مديرعام إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء على أن مكافحة العدوى تعد شرطا أساسيا للحد من انتشار العدوى ومنع مخاطرها .

وأشار الاجتماع مع مسئولى مكافحة العدوى بالمنشآت والوحدات الصحية بإدارة العريش ( برعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ) إلى أن مكافحة العدوى أصبحت هاجسا لدى مقدمى الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا، وفى الوقت نفسه تحول الأمر إلى ما يشبه التحدى بالنسبة لهم بهدف التصدى لأى نوع من أنواع العدوى، وذلك في إطار الحرص على وجود مؤسسات صحية آمنة تضمن سلامة المريض أثناء زيارته أو تلقيه الخدمة الصحية .

وأعلن أن برامج مكافحة العدوى أصبحت تشكل اليوم شرطا أساسيا للحد من انتشار العدوى داخل المنشآت والوحدات الصحية، ومن أجل تحقيق الهدف الرئيسى لمنع أو الحد من مخاطر العدوى المكتسبة، والحرص على اتخاذ الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى وكيفية التعامل مع جائحة كورونا.. موجها إلى كيفية تحديد حالة الإصابة بمجرد ظهور المرض، وكيفية التنفيذ السليم لتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها لضمان عدم انتقال الفيروس إلى باقى المرضى والعاملين في المستشفى، وضرورة توفير الرعاية الصحية للمصابين.. مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والواقيات والتطهير المستمر للأيدى والأسطح والأدوات المستخدمة والحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة .

وأضاف أن اجتماع اليوم يهدف إلى تعزيز مكافحة العدوى والتركيز على دور مسئولى مكافحة العدوى في الحد من انتشار العدوى، والذى يعد في الوقت نفسه من أهم التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد بشكل كبير من خطر انتقال العدوى، والارتقاء بالآداء نحو مؤسسات صحية آمنة وخالية من العدوى حرصا على سلامة المرضى ومقدمى الرعاية الصحية. واستعرض طرق ومعايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية لضمان الجودة والآداء.. مما يضمن بيئة صحية آمنة لكل مريض وزائر .