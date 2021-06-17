محافظ قنا يبحث تطوير مجمع نقاده الصناعي السياحي الثقافي

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا الخميس لمناقشة تطوير مجمع نقادة الصناعي السياحي الثقافي المقام على مساحة 42 فدانا، بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة

اجتماع نقادة

أكد محافظ قنا خلال الاجتماع أن هذا المجمع يعد نقلة اقتصادية في توطين العديد من الصناعات النادرة، ومن أهمها الصناعة القائمة على خيوط الحرير، كما سيمثل طفرة اقتصادية كبيرة في إنتاج العديد من منتجات الحرير والنسيج المختلفة، وكذلك العديد من الصناعات الحرفية الأخرى ذات الطابع السياحي، والتي لها عائد اقتصادي كبير من خلال التصدير لمختلف دول العالم.

اجتماع نقادة