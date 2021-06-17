رئيس «الإعلام والثقافة بالشيوخ»: السوشيال ميديا تلعب دورا سلبيا في نشر الشائعات

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أكد محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، رئيس شبكة dmc، أن الناس تحمل الإعلام أكثر من طاقته في نشر الوعي، مضيفا أن الإعلام جزء من تشكيل الوعي ولكن هناك جهات أخرى تشاركه في صناعة الوعي، منها المؤسسات الدينية والتعليمية.

وانتقد مسلم خلال جلسة «الإعلام وصناعة الوعي» التي أدارها الكاتب الصحفى عماد خليل، عضو مجلس النواب، بمؤتمر «المجتمع المدني وبناء الوعي- تحديات اللحظة الراهنة«، الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على مدار 3 أيام بمنطقة الجلالة بالعين السخنة السوشيال ميديا موضحا أنها تلعب دورا سلبيا في نشر الأخبار المغلوطة والشائعات.

وقال إن تأثير السوشيال ميديا أكبر من الإعلام في الوقت الحالي، ونحن في دولة مستهدفة وهناك جماعات تترصد بالدولة.

أضاف مسلم هذا الشعب يتعرض لعمليات تشويش ممنهجة وغير طبيعية من قبل جماعات تحارب الدولة المصرية من خلال مليشيات إلكترونية منظمة لنشر الشائعات، مشيرا إلى أن هناك من يستطيع بيع الوهم من خلال الترند، في الوقت الذي أصبحت فيه نظرية حارس البوابة لم يعد لها نفع في الإعلام حاليا.