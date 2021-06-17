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افتتح السفير محمد أبو الوفا سفير مصر لدى تنزانيا اعمال البعثة التجارية والاجتماعات الثنائية B2B للشركات المصرية مع نظيرتها التنزانية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري خلال الفترة من ١٦- ١٩ يونيو ٢٠٢١ بمشاركة ١١ شركة مصرية ورئيس هيئة تنمية التجارة التنزانية وممثل عن جمعية رجال الاعمال التنزانيين وعلاء الوكيل رئيس الوفد المصري وعضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجموعة عمل افريقيا، وبحضور مدير عام هيئة تنمية التجارة التنزانية ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة التنزانية، وممثلا عن جمعية رجال الاعمال التنزانيين والمستشار التجاري محمد عطية رئيس المكتب التجاري المصري في دار السلام.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعد اليوم هو ثاني أيام فاعليات بعثة المجلس إلى تنزانيا حيث شملت فاعليات اليوم الأول على زيارة جمعية رجال الأعمال التنزانيين TPSF وزيارة إلى أسواق الجملة وأسواق السوبر ماركت للتعرف عن قرب عن طبيعة المستهلك والأسعار ودارسة المنافسين تمهيدًا للاجتماعات الثنائية.

وأوضح تقرير رسمي أصدره المجلس انه يستهدف مضاعفة الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا اربعة أضعاف على الاقل خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى تنزانيا في 2019 حوالي 11.3 مليون دولار، موضحًا أنه «رقم ضعيف للغاية» مقارنة بصادرات الصناعات الغذائية المصرية في 2020 التي بلغت 3.5 مليار دولار إلى مختلف دول العالم.

ولفت التقرير إلى أن تلك التحركات تأتي لتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية التي من المنتظر العمل بها قريبًا وتشمل كل الدول والتكتلات التجارية الأفريقية تحت اتفاقية واحدة تتيح بموجبها زيادة التجارة البينية بين دول القارة، موضحًا أن تنزانيا تعد بموقعها الجغرافي وتعدادها السكان الذي يتجاوز 60 مليون نسمة وامتلاكها ميناء من أكبر موانئ الشرق الأفريقي، وهي دار السلام نافذة كبيرة لكل الدول الحبيسة التي تشترك في الحدود معها، بالإضافة إلى البيئة الترحيبية والعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين والتي انعكست ظلالها في الشركات في العديد من الملفات الاقتصادية.

سفير مصر في تنزانيا يفتتح أعمال البعثة التجارية لـ«تصديري الصناعات الغذائية» في تنزانيا

سفير مصر في تنزانيا يفتتح أعمال البعثة التجارية لـ«تصديري الصناعات الغذائية» في تنزانيا

سفير مصر في تنزانيا يفتتح أعمال البعثة التجارية لـ«تصديري الصناعات الغذائية» في تنزانيا

سفير مصر في تنزانيا يفتتح أعمال البعثة التجارية لـ«تصديري الصناعات الغذائية» في تنزانيا

سفير مصر في تنزانيا يفتتح أعمال البعثة التجارية لـ«تصديري الصناعات الغذائية» في تنزانيا

سفير مصر في تنزانيا يفتتح أعمال البعثة التجارية لـ«تصديري الصناعات الغذائية» في تنزانيا