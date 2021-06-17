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غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث إقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية (صور)

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استقبل أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، السفير جوف اوتيانو ناكوونيجا سفير كينيا في ، لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين، خصوصًا وأن البلدين تجمعهما عضوية «الكوميسا»، ما يسهل ويعظم من عمليات التبادل الاقتصادي بين الطرفين.

كما تم الاتفاق على ضرورة تعظيم حجم التجارة بين مصر وكينيا، ودراسة إقامة مركز لوجيستي في المنطقة الاقتصادية بكينيا للمنتجات المصرية، للنفاذ بها إلى كينيا والدول المجاورة لها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفين على بذل جهود مشتركة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في المجالات المختلفة، كالمجال الصناعي، والإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجالات تقديم الدعم الفني والتدريب لقطاع الصناعة الكيني.

كما تبادل الطرفين تسليم دروع التكريم تقديراً للجهود المتضافرة والدور المتبادل بين غرفة الإسكندرية وسفارة كينيا في دعم العلاقات المصرية الكينية.

غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)
غرفة الإسكندرية تستقبل سفير كينيا لبحث اقامة مركز لوجستى للمنتجات المصرية بالمنطقة الاقتصادية الكينية (صور)

المصرى اليوم

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