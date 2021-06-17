«جرين روم».. منافس جديد لـ«كلوب هاوس» أطلقته «سبوتيفاي»

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في إطار منافستها لتطبيق «كلوب هاوس» الذي اكتسب شهرة واسعة في الأونة الأخيرة، أطلقت مجموعة «سبوتيفاي» السويدية منصة للمحادثات الصوتية الإلكترونية بميزات شبيهة بتلك الموجودة بـ «كلوب هاوس».

وأطلقت «سبوتيفاي» تطبيقها الجديد والذي يحمل اسم «جرينروم»، في أعقاب استحواذها على أسهم شركة «بيتي لابز» المختصة في تدشين المنتديات الصوتية نهاية مارس الماضي.

وتشكل «بيتي لابز»التي كان لها الفضل في إطلاق منصة «لوكر روم» التي تستضيف حلقات نقاش صوتية مباشرة بشأن مواضيع متصلة بالرياضة، زاوية انطلاق قوية لتطبيق «سبوتيفاي» الجديد.

ويتيح تطبيق «جرينروم» لمستخدميه الانضمام إلى منتديات صوتية للمحادثة أو إنشاء منتداه الخاص المتاح للعامة، كما يتيح لصانعي المحتويات الصوتية تسجيل محادثات بكاملها أو بجزء منها وإضافتها إلى برنامج مسجل مسبقًا

وأعدّت «سبوتيفا» ي نظاما للإشراف على المحادثات لم توضح عن تفاصيل عمله.

وتحقق المحتويات الصوتية المباشرة «لايف أوديو» رواجًا كبيرًا منذ ما يقرب من عام في أعقاب الطفرة التي أحدثها «بودكاست» في عالم المنتديات الصوتية المباشرة والبرامج والمحادثات بين المستخدمين، لا سيما في أعقاب نجاح تجربة تطبيق «كلوب هاوس» «. الذي سجل منذ ديسمبر الماضي أكثر من 18 مليون تحميل على الأجهزة الذكية، وفق موقع «آب ماجيك» المختص في التقنيات الرقمية.

ودخلت شركات أخرى في قطاع التقنيات الرقمية والتكنولوجية في غمار المنافسة في انتاج تطبيقات تتيح المدونات الصوتية د، بينها تويتر التي أطلقت «سبايسز» في ديسمبر الماضي. وكذلك«فيسبوك» التي أقامت أول منتدى لخاصيتها «لايف أوديو رومز» الثلاثاء مع رئيسها مارك زاكربرج.

و تواجه الشركات المنافسة في هذا في القطاع منافسة عملاقة قطاع المحتويات الصوتية «ديسكورد» المختصة في في مجال المحتويات الصوتية المباشرة منذ العام 2015 والتي تضم أكثر من 140 مليون مستخدم.