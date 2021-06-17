«قومي المرأة» بالقليوبية يستنكر استبعاد السيدات من قائمة المرشحين لرئاسة الجامعات

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استنكرت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية استبعاد الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الأداب بجامعة بنها من القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة بنها، والتى سيتم رفعها للرئيس لاختيار أحدهم لتولي منصب رئيس الجامعة .

كما استنكرت استبعاد السيدات المرشحات من التواجد ضمن الأسماء الثلاثة بعدد من الجامعات والتي ستعرض على رئيس الجمهورية واقتصار المنصب على الرجال فقط وهو ما يخالف قيم المساواة والتمييز.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، طريقة اختيار رؤساء الجامعات ووتعارضه مع النص الدستوري باستقلال الجامعات المصرية.

وأشارت إلى أن من بين المرشحين بجامعة بنها قيادة نسائية ناجحة وصالحة لقيادة الجامعة وتولت منصب عميدة كلية الآداب ببنها طوال ٦ سنوات متتالية، وحصلت على الجودة والاعتماد لكليتها بعد عام من تعيينها وعددا من الإنجازات بالجامعة.

وأضافت أن استبعاد الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب وغيرها من المرشحات لرئاسة الجامعات المصرية يصنف ضمن العنف ضد المرأة وعدم المساواة وإهدار تكافؤ الفرص ويتنافي مع سياسة الدولة وتوجيهات الرئيس بتمكين المرأة وإعطائها حقها في تولي المناصب العامة.

وشددت «فؤاد» على أن حرمان المرأة من تولي منصب رئاسة الجامعة يمثل انتهاكا للمعايير الموضوعية والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بشكل لا يمكن أن تتقبله القيادة السياسية، ويشكل عنفاً متعمداً ضد المرأة وانتهاكا للنصوص الدستورية والقانونية

كانت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بعد الاطلاع على المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. انتقدت فيه طريقة اختيار المرشحين لرئاسة الجامعات.

واستبعاد قائمة السيدات التي ضمت ٦ مرشحات على منصب رئاسة الجامعات وهن كلا من الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة جيهان محمد أحمد أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض بجامعة حلوان، والدكتورة عبير فتح الله الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها، والدكتورة فاطمة حسن محمد نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا، والدكتورة جميلة محمد على قائم بعمل رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتورة لبنى عبدالمحسن عبيد رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة سوهاج.

كان المجلس الأعلى للجامعات، قد فتح باب التقدم لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية وهى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف، في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ ابريل الماضي.