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مصرع وإصابة 7 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليهم

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مصرع وإصابة 7 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليهم مصرع وإصابة 7 تجار مخدرات فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة أثناء القبض عليهم

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لقى 4 تجار مخدرات مصرعهم واصيب 3 والقبض على 5 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفي الفيوم العام.

وقال اللواء رمزي المزين مدير امن الفيوم إنه استمراراً لتوجيه الضربات الأمنية ضد مروجى المواد المخدرة، واستكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية بشأن استهداف «عاطلين مقيمين بقرية سنهور بدائرة مركز شرطة سنهور بمديرية أمن الفيوم«لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقرية محل إقامتهم،

وأضاف مدير أمن الفيوم انه تم التمكن من ضبط 5 أشخاص وبحوزته «فرد خرطوش وكمية من نبات البانجو المخدر»، ومصرع 4 اخرين واصابة 3 اشخاص عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، والعثور على «عدد من السلاح وطلقات من ذات العيار» .

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء صبري مدير إدارة البحث الجنائي بمديريه أمن الفيوم، وتم تحديد محل اختباء المتهمين بمنزل بإحدى القرى بدائرة قسم شرطة سنهور.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ونقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

المصرى اليوم

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