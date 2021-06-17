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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراة في طوخ

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المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراة في طوخ المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراة في طوخ

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل لشروعه في سرقة محل مصوغات ذهبية بناحية مركز طوخ تحت تهديد السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر هلال ناجي نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على والنيابة إبراهيم عبدالغنى تركى وامانة سر محمد فرحات.

وتلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد تلقي بلاغا من «ص م» 62 سنه، أنه أثناء تواجده في محل المصوغات الخاص به فوجىء بالمتهم ويدعى «ع ا ع» بدخول المحل وأشهر سلاحا ناريا في وجهه قاصدا سرقة المصوغات إلا أن المجني عليه استغاث بالمارة فقاموا بالامساك بالمتهم وأحيل للنيابة فامرت بحبسه وتوجيه تهمة الشروع في السرقه بالإكراه وحيازة سلاح ناري وأحيل للمحكمة فقضت بحكمها السابق.

المصرى اليوم

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