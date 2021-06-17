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الترجي يعلن حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلى بنصف نهائي دوري الأبطال

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الترجي يعلن حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلى بنصف نهائي دوري الأبطال الترجي يعلن حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلى بنصف نهائي دوري الأبطال

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أعلن الترجي التونسي رسميا، اليوم الخميس، حضور جماهيره في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب رادس أمام الأهلي بعد غد السبت.

وذكر النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم الخميس، أنه سيطرح تذاكر المباراة في وقت لاحق عبر الإنترنت.

وقال الترجي في بيانه: «تعلم لجنة التنظيم للترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع تذاكر مباراة الأهلي بملعب حمادي العقربي برادس ستتم عبر الإنترنت»، مع تحديد التذاكر.

كانت إدارة الترجي دخلت قبل يومين في مفاوضات مع السلطات من أجل السماح بحضور عدد محدد من الجماهير المباراة، يقدر مبدئيا بـ5 آلاف متفرج، مع الالتزام بالقيود الصحية الخاصة بجائحة ، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه.

واحتاج الترجي علاوة على موافقة السلطات إلى موافقة كتابية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد إخطاره في مراسلة رسمية.

ودعا الترجي الجماهير الراغبة في حضور المباراة إلى إظهار شهادة التطعيم ضد كورونا أو تقديم تحليل نتيجته سلبية لا تتجاوز مدته 72 ساعة قبل موعد المباراة.

وأوضح النادي أنه سيوفر تحاليل سريعة مجانية لجماهيره يومي الجمعة والسبت، في ملعب الشاذلي زويتن بالعاصمة، على أن يسمح بالدخول إلى ملعب رادس حتى قبل ساعة من انطلاق المباراة.

المصرى اليوم

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