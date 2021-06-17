الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت «الكيلة» في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 436.275، بينهم 260.713 تلقوا الجرعتين من اللقاح.