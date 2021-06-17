أخبار عاجلة

شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة -
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي -
غدًا.. أمير تبوك يستقبل رئيس "نيوم" وطلبة برنامجها للابتعاث الخارجي -
"صحة حائل" تساهم بوقف خيري لممرضتها الماليزية الشهيدة "زيرول" -
"التمييز الأردنية" تؤيد أحكام الإعدام والأشغال الشاقة في قضية "فتى الزرقاء" -
استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل -
الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو -
أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس -
إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل حالة وفاة و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و428 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت «الكيلة» في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 15 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 436.275، بينهم 260.713 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)