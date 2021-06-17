«صحة حماس»: حالة وفاة و152 إصابة جديدة بكورونا في غزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة حماس اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة وإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنّها أجرت 924 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تسجيل حالة وفاة و(152) إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة تعافي 398 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 112668 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 3317 حالة.

يذكر أن إجمالي المتعافين 108301 حالة، وإجمالي الوفيات 1050 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة، فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاح التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 52291 شخصًا.