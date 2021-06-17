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السيمفوني يعزف مختارات موسيقية من الأوبرا العالمية بمسرح النافورة

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السيمفوني يعزف مختارات موسيقية من الأوبرا العالمية بمسرح النافورة السيمفوني يعزف مختارات موسيقية من الأوبرا العالمية بمسرح النافورة

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قدم اروكسترا القاهرة السيمفونى بالتعاون مع المعهد الثقافى الايطالى حفلا بقيادة المايسترو الايطالى جاكوب سيبارى دى بيسكاسيرولى وذلك في الثامنة مساء السبت 19 يونيو على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مختارات موسيقية من اشهر الاوبرات العالمية منها لاتراڤياتا- افتتاحية نوباكو- افتتاحية لافورزا ديل ديستينو ل ڤيردى، انچيليكا لبوتشينى، افتتاحية دون باسكوالى لدونيزتى، مانون ل بوتشينى، كاڤالاريا روستيكانا ل ماسينيه، افتتاحية ويليام تل ل روسينى، جاتوباردو ل نينو روتا.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في ، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، وضمن رسالة الاوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في ارجاء العالم.

المصرى اليوم

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