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سنغافورة: قرار المملكة بشأن الحج يجسد تأكيدها على الاهتمام بصحة الإنسان

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سنغافورة: قرار المملكة بشأن الحج يجسد تأكيدها على الاهتمام بصحة الإنسان سنغافورة: قرار المملكة بشأن الحج يجسد تأكيدها على الاهتمام بصحة الإنسان
عدّته دليلاً على أن المملكة أولت أقصى اهتمامها للدليل العلمي والصحة العامة

سنغافورة: قرار المملكة بشأن الحج يجسد تأكيدها على الاهتمام بصحة الإنسان

أعرب وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة، ماساجوس ذو الكفل، عن دعم بلاده للقرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية ، في قصر حج هذا العام بعدد محدود من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل أراضيها، نظراً للتطورات الراهنة الخاصة بجائحة .

وقال: هذا القرار يجسد تأكيد المملكة على أن صحة الإنسان وسلامته تعد من أولويات الدين الإسلامي ويتماشى مع النهج المحمود الذي اتبعته المملكة في أدارتها لهذه الأزمة، ودليل على أن المملكة أولت أقصى درجات اهتمامها للدليل العلمي والصحة العامة.
وقدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على التدابير الحاسمة والضرورية التي اتخذت خلال هذه الفترة العصيبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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