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مجلس الأعمال "السعودي الروسي" يقدم مقترحاً لفتح بنك روسي بالمملكة

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مجلس الأعمال "السعودي الروسي" يقدم مقترحاً لفتح بنك روسي بالمملكة مجلس الأعمال "السعودي الروسي" يقدم مقترحاً لفتح بنك روسي بالمملكة
خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين

مجلس الأعمال

قدّم مجلس الأعمال "السعودي الروسي" باتحاد الغرف في اجتماعه الثاني الذي عُقِد بمقر الاتحاد، مقترحاً لفتح بنك روسي بالعاصمة الرياض، في خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان وسفير الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أهمية الاجتماع، الذي يعد دفعة قوية نحو تطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية.

وشدد السفير الروسي على أن بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين، وتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين.

وأوضح أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل جميع المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الأعمال السعوديين، ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس الأعمال "السعودي الروسي" طارق القحطاني، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري خلال الفترة المقبلة، وكل ما يخدم البلدين من خلال أعمال المجلس.


وتطرق اللقاء إلى بعض التحديات التي أسهمت في ضعف حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا ومنها عدم وجود خط ملاحي مباشر للشحن لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وعدم توفر المعلومات الكافية عن بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية.

وشدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين بالتركيز على تطوير الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وفتح خط طيران مباشر بين البلدين وتسهيل الحصول على التأشيرات وزيادة التعاون في القطاعات المستهدفة ومن بينها القطاع الزراعي.مجلس الأعمال السعودي الروسي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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