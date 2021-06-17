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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بـ القاهرة

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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بـ القاهرة ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى ومخدرات بـ القاهرة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته 2 فرد خرطوش و 25 طلقة من ذات العيار و كمية من الحشيش المخدر و كمية من الأقراص المخدرة و 2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه , والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والإتجار فى المواد المخدرة .

المصرى اليوم

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