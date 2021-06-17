عصابة حمادة وتوتو.. القبض على ربة منزل وصديقها إتفقا على سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة

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ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عاطل وربة منزل اتفقا على سرقة أحد الأشخاص بمنطقة الموسكى بالقاهرة وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية صوت وطلقات وقفاز طبى تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة حيازة أحد الأشخاص على سلاح نارى حال سيره بدائرة القسم.

بالانتقال أمكن ضبط عاطل وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة حال سيرهما بدائرة القسم وبحوزة الأول سلاح نارى – 4 طلقات من ذات العيار – طبنجة صوت – قفاز طبى وبمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظراً لسابقة تعرفها على «أحد الأشخاص» اختمر في ذهنها فكرة سرقته بالاستعانة بالمتهم الأول، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل والتوجه لمسكن سالف الذكر وقيامها بتسهيل دخوله للشقة سكنه، وسرقة متعلقاته كرهاً عنه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال الثانية أيدها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.