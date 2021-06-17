أخبار عاجلة

شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة -
بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي -
غدًا.. أمير تبوك يستقبل رئيس "نيوم" وطلبة برنامجها للابتعاث الخارجي -
"صحة حائل" تساهم بوقف خيري لممرضتها الماليزية الشهيدة "زيرول" -
"التمييز الأردنية" تؤيد أحكام الإعدام والأشغال الشاقة في قضية "فتى الزرقاء" -
استشاري يطالب بملصقات تعريفية بكمية الكربوهيدرات بالمطاعم لمرضى السكري -
ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل -
الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو -
أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس -
إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

عصابة حمادة وتوتو.. القبض على ربة منزل وصديقها إتفقا على سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة

Print
عصابة حمادة وتوتو.. القبض على ربة منزل وصديقها إتفقا على سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة عصابة حمادة وتوتو.. القبض على ربة منزل وصديقها إتفقا على سرقة أحد الأشخاص بالقاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عاطل وربة منزل اتفقا على سرقة أحد الأشخاص بمنطقة الموسكى بالقاهرة وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية صوت وطلقات وقفاز طبى تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة حيازة أحد الأشخاص على سلاح نارى حال سيره بدائرة القسم.

بالانتقال أمكن ضبط عاطل وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة حال سيرهما بدائرة القسم وبحوزة الأول سلاح نارى – 4 طلقات من ذات العيار – طبنجة صوت – قفاز طبى وبمواجهتهما أقرت المتهمة الثانية بأنه نظراً لسابقة تعرفها على «أحد الأشخاص» اختمر في ذهنها فكرة سرقته بالاستعانة بالمتهم الأول، وفى سبيل ذلك اتفقا على التقابل والتوجه لمسكن سالف الذكر وقيامها بتسهيل دخوله للشقة سكنه، وسرقة متعلقاته كرهاً عنه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته، وبمواجهة المتهم الأول بما جاء بأقوال الثانية أيدها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»

محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»

ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل

ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل

الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو

الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو