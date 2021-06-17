اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لـ حاضرة عسير...
سجلت مكة المكرمة اليوم أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 44 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية، أما نسبة...
نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...
علمت «الوطن» بصدور الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى البند «ثامناً» من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة...
ينهي قرار إغلاق وإزالة سوق حجاب، بالنسيم الغربي بالرياض، رحلة امتدت 42 عاما في ذاكرة سكان شرق العاصمة، حتى أن كثيرا من الشعراء نظموا...
تفقد مدير عام الشؤون الصحية في منطقة «الجوف»، فارس مخيلف الرويلي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة «القريات»، منصور الرشيدي،...