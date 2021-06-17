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اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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4 أيام لانتهاء مهلة تسجيل الأراضي البيضاء بعسير

أعلن برنامج ⁧‫رسوم الأراضي البيضاء‬⁩ عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لـ حاضرة عسير...

57c1181d0a.jpgأبها: الوطن
a06ab2f8d7.jpg07 ذو القعدة 1442 هـ

مكة تسجل أعلى درجات الحرارة بالمملكة

سجلت مكة المكرمة اليوم أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 44 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 25 درجة مئوية، أما نسبة...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png07 ذو القعدة 1442 هـ
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إعلانات المشاهير على طاولة النيابة والتجارة

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

مراكز مستقلة مرتبطة بهيئة تطوير مكة

علمت «الوطن» بصدور الموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى البند «ثامناً» من الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ
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42 عاما رسخت سوق حجاب في الذاكرة

ينهي قرار إغلاق وإزالة سوق حجاب، بالنسيم الغربي بالرياض، رحلة امتدت 42 عاما في ذاكرة سكان شرق العاصمة، حتى أن كثيرا من الشعراء نظموا...

icon-byline.pngالرياض: العنود المهيدب والرياض: أمجاد اليوسف
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

إجراءات صحية في منفذ الحديثة

تفقد مدير عام ‫الشؤون الصحية‬ في منطقة ‫«الجوف‬»، فارس مخيلف الرويلي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة ‫«القريات»،‬ منصور الرشيدي،...

icon-byline.pngالقريات: علي العطشان
icon-clock.png06 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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