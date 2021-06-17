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انطلاق رالي للدراجات النارية في صحراء الفيوم السبت المقبل

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انطلاق رالي مصر للدراجات النارية في صحراء الفيوم السبت المقبل انطلاق رالي للدراجات النارية في صحراء الفيوم السبت المقبل

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ينطلق رالي للدراجات النارية المرحلة الثانية والنهائية والمقرر إقامته يوم السبت المقبل من محافظة الفيوم بمنطقة قصور العرب وادي الريان بمشاركة ٢٥ متسابق سيشاركون في السباق.

يقام الرالي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري.

ويهدف تنظيم الرالي إلى اختيار الفريق القومي لرياضة الدراجات النارية في مصر وبمشاركة ktm مصر.

ومن جانبه أكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أعلن عن رعايته للرالي وكذلك الإدارة المركزية للآداء الرياضي برئاسة الدكتور عادل رضوان الذي ساهم في تدعيم إقامة الرالي يوم السبت المقبل في صحراء محافظة الفيوم.

المصرى اليوم

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