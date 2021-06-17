إندونيسيا تشجع مواطنيها للحصول على لقاح كورونا: دجاجة مقابل التطعيم

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وجدت بلدة إندونيسية طريقة مبتكرة لتحفيز الناس على التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تقدم السلطات الدجاج الحي لكبار السن الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح.

قال جاليه أبريا، مساعد مفوض الشرطة في منطقة بيكات الفرعية، إن السكان الأكبر سنًا كانوا مترددين جدًا بشأن الحصول على الحقن خلال بدء برنامج التطعيم الحكومي ضد كورونا، وقال جاليه: «في وقت مبكر، كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والخداع حول اللقاح المنتشر على الإنترنت، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يعتقد الكثير من كبار السن أنه لا يقي من كورونا ولكنه قد يتسبب في أمراض خطيرة وحتى الموت».

ومن هنا، أطلقت الشرطة برنامج الدجاج المجاني الشهر الماضي بالتعاون مع حكومة المنطقة الفرعية والمراكز الصحية المحلية.

قبل بدء البرنامج، كان 25 فقط من بين 200 ساكن على استعداد للحصول على اللقاح، كما قال جاليه ولكن الآن، لدينا 250 شخصًا يوميًا على استعداد للتلقيح.

ويُمنح السكان الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا في منطقة سيانجور بجاوة الغربية دجاجًا حيًا موهوبًا إذا تم تطعيمهم، وأضاف أن إعطاء الدجاج كان علامة على المودة والاحترام تجاه كبار السن، وجعل كبار السن أكثر ارتياحًا مع ضباط الشرطة والمسؤولين الصحيين ومع اللقاح نفسه.

ذهب مئات القرويين من ثلاث قرى في بيكات للحصول على اللقاح، وفقًا لشبكة CNN، قال جاليه إن السلطات أعطت 500 دجاجة مجانية نتيجة للبرنامج لكنها اتخذت أيضًا خطوات أخرى للضغط من أجل التطعيم على نطاق أوسع.

وقال: «كان علينا أن نشرح وتثقيف الناس بشأن سلامة وفوائد اللقاح حتى يتوقفوا عن الشعور بالخوف الشديد، نذهب من باب إلى باب ونشجع الناس على التطعيم».

وقال جاليه إن الطاقم الطبي والعسكريين يساعدون الشرطة في توزيع اللقاح وإجراء فحوصات طبية حتى يتمكن الناس من الحصول على اللقاح على الفور.

وأثار ارتفاع فيروس كورونا في إندونيسيا مخاوف خبراء الصحة من أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث أبلغت إندونيسيا عن واحدة من أكبر حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة ما يقرب من مليوني حالة وأكثر من 53000 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.