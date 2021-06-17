«انتظروني قريبًا».. حورية فرغلي تستعد لتصوير «براءة ريا وسكينة» و«أيام وبنعيشها»

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أعلنت الفنانة حورية فرغلي، عن تعاقدها رسميًا على مسلسل «أيام وبنعيشها».

ونشرت الفنانة صورتها أثناء توقيع عقد العمل، عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وعلقت: «توقيع عقد مسلسل (أيام وبنعيشها).. انتظروني قريبًا».

وكانت الفنانة وفاء عامر كشفت مؤخرًا مشاركة حورية فرغلي لها في بطولة فيلم (براءة ريا وسكينة)، قائلة: «استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، انتظرونا بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير».

فيلم «براءة ريا وسكينة» بطولة: وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، وأحمد عبدالله محمود، ومن إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف محمد عاشور.