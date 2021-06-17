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الإضراب يعم لبنان احتجاجاً على استمرار أزمة تشكيل

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الإضراب يعم لبنان احتجاجاً على استمرار أزمة تشكيل الحكومة الإضراب يعم لبنان احتجاجاً على استمرار أزمة تشكيل
"الأسمر" طالب زعماء القوى السياسية بتقديم تنازلات

الإضراب يعم لبنان احتجاجاً على استمرار أزمة تشكيل الحكومة

عم الإضراب اليوم (الخميس) مختلف القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على استمرار أزمة تشكيل

وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، زعماء القوى السياسية بالتوقف عن التراشق والاتهامات والمحاصصة، والمبادرة إلى تأليف حكومة إنقاذ.

وقال "الأسمر": "إن ما يحصل يخرج عن نطاق العقل، لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فورًا إلى تنازلات".

وأَضاف: "إن ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية، والاقتصادية، والحد الأدنى بات يساوي 30 دولارًا، وعلينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني وهذا لا يتحقق إلا بوجود حكومة إنقاذ".

وأقفلت القوى الأمنية بعض الطرقات الرئيسية في بيروت، وحوّلت السير إلى الطرق الفرعية، في أعقاب قطع المحتجين لعدد من الطرق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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