لاعبو بيراميدز يطالبون الإدارة بإنقاذ الفريق.. وشرط وحيد لاستمرار أروابارينا

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منح سالم الشامسي، مالك نادي بيراميدز، المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق فرصة أخيرة لتحسين النتائج قبل إقالته.

وشهد الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب داخل مسؤولى النادي واللاعبين بسبب سوء النتائج والتى كان أخرها الهزيمة امام سموحة بثلاثية نظيفة في الدورى الممتاز.

وكان لاعبو بيراميدز قد طالبوا إدارة النادى سرعة التدخل لإنقاذ الفريق من المدير الفني الحالى، مما دفع الشامسي بعقد جلسة مع ممدوح عيد لحسم مصير المدير الفني إلا أنهما قررا منحه فرصة أخيرة وهى أمام الرجاء المغربي في البطولة الكونفدرالية في نصف نهائي المسابقة كما تعهد المدير الفني لمالك النادي بالقتال للفوز باللقب القاري هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستضيف بيراميدز يوم الأحد المقبل منافسه الرجاء المغربي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية ثم يحل ضيفاً عليه في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 27 يونيو الجاري.