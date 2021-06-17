وزير التعليم يتوج "تعليم المخواة" بجوائز مسابقة "مدرستي تبرمج"

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وحصد 3 مدارس جائزة المدرسة الأعلى تفعيلاً

توج وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، "تعليم المخواة"، بجائزة الإدارة الأكثر تفعيلاً لمسابقة "مدرستي تبرمج"، ضمن فئة الإدارة التعليمية.

تسلم مدير التعليم، علي الجالوق، شهادة التقدير على هامش الحفل الختامي للمسابقة.

كما حصدت ثلاث مدارس من تعليم المخواة، "مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية بقلوة، ومدرسة مؤتة الابتدائية بقلوة، ومدرسة ابتدائية منجل للبنات بالمخواة جائزة المدرسة الأعلى تفعيلاً للمسابقة في فئة المدرسة.

كما توج المعلم، سعيد علي عبدالله الزهراني، بمدرسة أحد الابتدائية بقلوة، بجائزة الأكثر تفعيلاً على مستوى الوزارة في فئة المعلم.

ونوّه مدير التعليم، بهذا الإنجاز، موضحًا أنه يأتي في إطار المنافسة الجادة لبناء جيل المستقبل والعطاء المتوج بالإنجاز.

وثمن جهود المساعدين للشؤون التعليمية بنين وبنات وأعضاء اللجنة التنفيذية للمسابقة على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس، وأثنى على تفاعل جهود الطلاب والطالبات وأسرهم.

كما ثمن ما بذلوه من جهود لتفعيل هذه المسابقة، إيماناً بأهمية تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارات الطلبة، وترسيخ مفهوم التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية تحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة، أيدها الله.

ورفع الشكر لوزير التعليم، لحرص الوزارة على إيجاد بيئة علميّة إبداعيّة تنافسيّة في عالم التقنية والبرمجة من خلال هذه المسابقة.

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ