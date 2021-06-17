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ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:12 مساءً
الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين غرب مأرب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى 30 يونيو على «كلوب هاوس»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
«زراعة البرلمان» تؤيد مشروع قانون «اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
جونياس أمام الأهلي ..هزائم متتالية وحديث عن العدالة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
إنجلترا تتفوق على ألمانيا بهدفين وتدفع بها خارج كأس الأمم الأوروبية
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:11 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إيران.. الاقتصاد عنصر حيوي بانتخابات الرئاسة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 17 يونيو 2021 01:59 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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