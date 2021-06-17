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عضو مجلس : لا نعرف موعد عودة فرجاني ساسي

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عضو مجلس الزمالك: لا نعرف موعد عودة فرجاني ساسي عضو مجلس : لا نعرف موعد عودة فرجاني ساسي

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كشف حسام المندوه عضو مجلس إدارة المعين، أنه لا يوجد أي جديد في ملف اللاعب التونسي الدولي فرجاني ساسي، مشددًا أن إدارة النادي تنتظر موقف اللاعب قبل اتخاذ أي إجراء.

وأضاف المندوه في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد جديد في ملف فرجاني ساسي، ولا أعرف حقيقة عودته يوم الثلاثاء المقبل».

وتابع: «لا يوجد تواصل مع اللاعب وننتظر موقفه النهائي، لأن من المفترض أن يعود ساسي لاستكمال الموسم وفقًا لبنود العقد».

وأتم: «التواصل مع اللاعب حدث في الفترة الماضية قبل أن يعلن إصابته، ننتظر موقف اللاعب معنا قبل اتخاذ أي إجراء ضده ونتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد».

المصرى اليوم

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