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كارتيرون يحذر لاعبي من مواجهة أسوان

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كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من مواجهة أسوان كارتيرون يحذر لاعبي من مواجهة أسوان

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رفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال الأيام الماضية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فريق أسوان اليوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحرص كارتيرون على رفع الحمل البدني للاعبين في التدريبات الأخيرة لخوفه من تأثر فترة التوقف بشكل سلبي عليهم والتركيز على الوصول بهم إلى درجة اللياقة الأنسب من كل الجوانب وسط المنافسة القوية على بطولة الدوري وضرورة تحقيق الانتصار في تلك المواجهة.

وحذر كارتيرون لاعبيه من الاستهتار أو التهاون في مباراة أسوان وسط فارق الإمكانيات والخبرات بين لاعبي الفريقين، وأكد للاعبيه أن أسوان سيقاتل ويلعب بروح وحماس كبير بسبب المنافسة الشرسة على الهبوط وهو ما يجعل المواجهة ذات أهمية خاصة لهم وضرورة بذل مجهود مضاعف.

وشدد كارتيرون على لاعبيه بأن التأخير في التسجيل سيمنح الفرصة لأسوان للدخول في أجواء المباراة وزيادة الثقة لديهم مما يجعل المواجهة صعبة.

المصرى اليوم

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