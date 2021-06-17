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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أسوان في السابعة مساء اليوم الخميس 17-6-2021 على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته أنس الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.

وخاض الزمالك تدريباته عصر الاربعاء ودخل بعدها الفريق معسكر مغلقا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص محمد عواد حارس مرمى الفريق على خوض تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق مساء الثلاثاء بملعب النادي، وقام عواد بتنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد أشرف روقا لاعبا الفريق.

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن التونسي سيف الدين الجزيري، لن يلحق بمباراة الفريق أمام نظيره أسوان.

ويلعب الزمالك أمام أسوان مساء الخميس بملعب القاهرة الدولي، بمنافسات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وقال كارتيرون: «من الصعب جداً لحاق الجزيري بمباراة أسوان، حيث سيعود من تونس خلال ترانزيت من تركيا وهذا بالطبع سيؤثر على أدائه البدني».

وعن بن شرقي: «سيتواجد الأربعاء في القاهرة وأنا من فضلت بقائه من أسرته ليوم آخر وسيعود من المغرب مباشرةً بدون ترانزيت».

تنقل مباراة الزمالك ضد أسوان حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت