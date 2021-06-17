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المرور : ضبط 6767 مخالفة على الطرق والمحاور بالقاهرة والمحافظات

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المرور : ضبط 6767 مخالفة على الطرق والمحاور بالقاهرة والمحافظات المرور : ضبط 6767 مخالفة على الطرق والمحاور بالقاهرة والمحافظات

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حررت الإدارة العامة للمرور 6767 مخالفة مرورية متنوعة خلال الحملات التى شنتها على الطرق والمحاور لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 2340 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 205 مخالفة السير بدون تراخيص و 11 مخالفة الدراجات النارية و26 مخالفة موقف عشوائى و 24 مخالفة لشروط التراخيص تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

ياتى ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

المصرى اليوم

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