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"البريد السعودي" يُصدِر طابعاً بعنوان "شكراً أبطالنا"

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"البريد السعودي" يُصدِر طابعاً بعنوان "شكراً أبطالنا" "البريد السعودي" يُصدِر طابعاً بعنوان "شكراً أبطالنا"
بمثابة شكر لجهود أبطال الوطن في مواجهة الجائحة

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سُبل" طابعاً بريدياً تذكارياً بعنوان "شكراً أبطالنا" من فئة "3 ريالات" وبطاقة بريدية من فئة "5 ريالات".

ويأتي الطابع بمثابة شكر وتقدير لجهود أبطال الوطن في مواجهة جائحة كورونا؛ وذلك نظير قيامهم بواجبهم بكل إخلاص وتميز منذ بداية ظهور الجائحة؛ من أجل خدمة وطنهم والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وتقديمهم لأروع نماذج الوفاء لهذا البلد المعطاء.

جدير بالذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سُبل" تُصْدِر الطوابع البريدية في المناسبات الوطنية والدولية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية؛ للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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