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انقطاع الكهرباء في وادي الحيا بتهامة قحطان يهدد المرضى ويتلف الأدوية

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انقطاع الكهرباء في وادي الحيا بتهامة قحطان يهدد المرضى ويتلف الأدوية انقطاع الكهرباء في وادي الحيا بتهامة قحطان يهدد المرضى ويتلف الأدوية
الأهالي ناشدوا المسؤولين بحل معاناتهم الصعبة

انقطاع الكهرباء في وادي الحيا بتهامة قحطان يهدد المرضى ويتلف الأدوية

ناشد أهالي وادي الحياء بتهامة قحطان، المسؤولين بشركة الكهرباء، بحل معاناتهم التي وصفوها بالصعبة.

وذكر الأهالي، أنه وبعد نحو عامين من استمرار سير التيار الكهربائي في وادي الحيا بتهامة قحطان، تفاجأ المواطنون ومنذ شهرين تقريباً، بعودة الانطفاء، بشكل متكرر ولفترات طويلة، مما تسبب في عدد من الأضرار، ومن أبرزها "تأثر حالات المرضى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتلف كثير من الأجهزة وأدوية المرضى".

وناشدوا أصحاب القرار والصلاحية وضع حد لتلك المعاناة. .

وقال نائب اللحام آل الحسن، يحيى ملهوي القحطاني لـ"سبق": مع كل بداية صيف تتكرر معاناة الأهالي من انقطاع الكهرباء، ويطالب أصحاب الشأن بإنهاء تلك المعاناة، خصوصًا كبار السن والمرضى وأصحاب الأدوية التي يجب حفظها في درجة برودة معينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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