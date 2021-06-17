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تعليم الإسكندرية : تجهيز 23 استراحة لمراقبي لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت (صور)

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أنهت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2020/ 2021، والمقرر لها يوم السبت المقبل، وسط مراعاة تامة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن المستجد.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن عدد الطلاب المقيدين والذين يخوضون امتحانات الدبلومات الفنية (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج، ومهني)، السبت المقبل يبلغ 24 ألف و665 طالب وطالبة، أمام 90 لجنة موزعة على التخصصات بواقع 39 للتعليم الصناعي، و45 للتعليم التجاري والفندقي و6 لجان للتعليم الزراعي.

وأشار إلى أنه تجرى تجهيز 23 استراحة للمراقبين 18 للرجال و14 للسيدات، وتم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية.

وعن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، أكد «سعد» انتهاء المديرية استعداداتها لاستقبال الامتحانات والتى تجرى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة، حيث ستكون الامتحانات مختلفة هذا العام عن طريق الاختيار من المتعدد، ولا يوجد اسئلة مقالية، باستخدام التابلت وتم الانتهاء من البنية التكنولوجية الخاصة بها في تلك اللجان ،اما الراسبون وطلاب المنازل والسجون سيتم عقد لجان خاصة لهم.

ولفت إلى أنه جرى تطعيم المراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا المستجد، استعدادا للامتحانات وحصل 900 مراقب كمرحلة أولى على المصل، وتستهدف تطعيم 6 الاف معلم في المرحلة الثانية.

"تعليم الإسكندرية": تجهيز 23 استراحة لمراقبى لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت
"تعليم الإسكندرية": تجهيز 23 استراحة لمراقبى لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت
"تعليم الإسكندرية": تجهيز 23 استراحة لمراقبى لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت
"تعليم الإسكندرية": تجهيز 23 استراحة لمراقبى لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت
"تعليم الإسكندرية": تجهيز 23 استراحة لمراقبى لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت
"تعليم الإسكندرية": تجهيز 23 استراحة لمراقبى لجان امتحانات الدبلومات الفنية السبت

المصرى اليوم

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