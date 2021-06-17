رئيس الجامعة اليابانية: منح دراسية بـ38 مليون جنيه للطلاب المتفوقين

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أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوي التفوق العلمي، الاخلاقي، الرياضي، والتربوي لإعداد جيل من الخريجين يكونوا قدوة وقادة للمجتمع في المستقبل، من خلال تقديم أعلى مستويات التعليم والتعلم من داخل الوطن ومن خلال قيم سامية ورفيعة لتخريج كوادر علمية تشارك في مسيرة البناء والتنمية.

وقال الجوهري، في تصريحات الخميس، إن المنح الدراسية المختلفة والمقدمة من كل من القطاع الخاص المصري والياباني ومؤسسات المجتمع المدنى لدعم طلاب مرحلة البكالوريوس من المتفوقين والمتميزين علمياً كذلك الطلاب السوريين المتواجدين بمصر، بلغت ٣٨ مليون جنيه.

ولفت إلى أن هناك منح مخصصة لطلاب الجامعة من أبناء شهداء الجيش والشرطة، حيث يحصلون على اعفاء 100% من المصروفات الدراسية والإقامة والتغذية عند التحاقهم بالجامعة.