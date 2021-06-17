أخبار عاجلة

ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل -
الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو -
أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس -
إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي -
رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير -
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين غرب مأرب -
تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى 30 يونيو على «كلوب هاوس» -
«زراعة البرلمان» تؤيد مشروع قانون «اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة» -
جونياس أمام الأهلي ..هزائم متتالية وحديث عن العدالة -
إنجلترا تتفوق على ألمانيا بهدفين وتدفع بها خارج كأس الأمم الأوروبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة للبيولوجيا الجزيئية بكلية الطب البيطري

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، وحدة الدكتور مبروك سرحان للبيولوجيا الجزيئية بالمعمل المركزى كلية الطب البيطرى بالجامعة، بمشاركة إحدى شركات الرعاية الصحية الصناعية، وذلك في حضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نصر عبدالوهاب عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور أحمد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وأشاد رئيس الجامعة في كلمته بدعم الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية للمشروعات التنموية المختلفة بجامعة الزقازيق، حيث يتم بناء الجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان، ومستشفي العاشر من رمضان، ومستشفي الطوارئ، وكلية طب الاسنان بتكلفة أربعة ونصف مليار جنيه.

وأشار رئيس الجامعة للطفرة الهائلة في تطور الخدمات الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق، والتى تقدم للمواطنين سواء بعمليات زرع الكبد أو العزل لحالات الإصابة بكورونا، والتى بلغت 1600 حالة عزل بانفاق علاجى مباشر يتراوح من 20-50 ألف جنيه ،طبقاً للحالة المرضية تتكلفها الدوله.

وتحدث الدكتور مجدى الجعبرى، عن الجانب الإنسانى في حياة الدكتور مبروك سرحان، وأشار إلى أنه تخرج في كلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، وقام بتأسيس المكتب العلمى لشركة آرابكوميد، فكان القرار بأنه لن يتم الاكتفاء بقول أن الدكتور مبروك سرحان قد «كان» ولكن هو «كائن» ومستمر باسمه من خلال الوحدة العلمية التي تحمل اسمه تخليدا لذكراه.

وأعرب المقدم أحمد مبروك سرحان، عن امتنانه وشكره لجميع القائمين على إنشاء الوحدة البحثية باسم والده الراحل.

ووضح الدكتور إسلام حامد، المدير التنفيذى للمعمل المركزى، أن تطوير المعمل وإنشاء وحدة الدكتور مبروك سرحان، يأتى متوافقاً مع رؤية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البحث العلمى، والتى تركز على الإستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى وأن الوحدة ستؤدى إلى مزيد من الارتقاء بجودة البحوث العلمية التي يجريها الباحثون بالمعمل المركزى مما سيساهم في تحقيق مزيد من التقدم لجامعة الزقازيق في التصنيفات الدولية للجامعات، كما أن الوحدة تدعم منظومة التعليم والتدريب وخدمة المجتمع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم

خالد الجندي: ثورة 30 يونيو أنقذت المصريين من معسكرات الإغاثة وجلبت خيرات الدنيا لهم