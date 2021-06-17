تسليم 460 عقد لتقنين الأراضي في الوادي الجديد

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قال المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم تسليم 460 عقدا ابتدائيا ونهائيا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام مدينة الخارجة.

وأشار إلى أنه تم تسليم 203 عقدا نهائيا و 257 عقدا ابتدائيا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه من إجمالي 907 طلب تقنين تم اعتمادها، والمركز تلقى 2026 طلب تقنين، فيما استوفت الشروط 907 ملف وانتهى المركز من تحرير 460 عقدا ابتدائيا ونهائيا وجاري اعتماد 119 عقدا أخرا خلال الفترة الحالية وتسليمها للمنتفعين.