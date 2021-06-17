مقتل 4 خطرين وضبط 4 آخرين فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالفيوم

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لقى 4 عناصر خطرة مصرعهم، وضبط 4 آخرين، وأصيب شرطى، أمس، في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في الفيوم، أفادت التحريات بأن 8 عناصر تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وأنهم اتخذوا من «قرية سنهور» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، تم نقل الجثث إلى المشرحة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمجموعات العمل المُشكلة برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتواجد بعض العناصر الإجرامية خاصة متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقيام 8 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من سنهور القبلية في الفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

باستهدافهم بمكان اختبائهم بمنطقة زراعية، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مباحث الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، مما نتج عنه مصرع 4 منهم وإصابة فرد شرطة من قوة المأمورية.

كما تمكنت القوات من ضبط باقى المتهمين وعثر بالمكان على 7 قطع أسلحة نارية (3 بنادق آلية، طبنجة، 2 بندقية خرطوش وفرد محلى)، وكذلك 9 خزائن، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و150 كيلو بانجو وكيلو حشيش و2 كيلو شابو و90 قرص مخدر و57 ألف جنيه و8 دراجات نارية و14 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم، وتولت النيابة التحقيق.