السيطرة على حريق بمنزل في أرمنت جنوب الأقصر

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تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى أحد المنازل بقرية السلام بمدينة أرمنت بجنوب غرب الأقصر .

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الاقصر إخطارا من مركز شرطة ارمنت بنشوب حريق بمنزل أحد المواطنين، ماتسبب في نفوق ماشية وإتلاف محل للبقالة دون خسائر في الأرواح .

وعلى الفور، انتقل العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، ورجال الحماية المدنية وقوة من مباحث المركز لمحل الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق، أنه تم من انفجار اسطوانة غاز مما أدى إلى نفوق 4 رؤوس ماشية، وإتلاف محل للبقالة دون خسائر فى الأرواح . تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة لتتولى التحقيقات.