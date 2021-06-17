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جي بي سي نيوز :- تجددت الاحتجاجات في العاصمة اللبنانية بيروت وجنوب وشرقي البلاد، الثلاثاء، للمطالبة برحيل الحكومة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وفي بيروت، شارك العشرات في مسيرة تحت عنوان "لوقف الانهيار"، للمطالبة برحيل الحكومة، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.

وحسب مراسل الأناضول، انطلقت المسيرة من أمام المتحف باتجاه "جسر البربير"، ثم إلى "كورنيش المزرعة"، وصولا إلى "ساحة بشارة الخوري"، حتى استقرت في "ساحة الشهداء".

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اللبنانية ولافتات طالبت بـ"رحيل السلطة الحاكمة في لبنان فورا".

كما ردد المحتجون هتافات تطالب بتشكيل حكومة مستقلة من الاختصاصيين، ومنحها صلاحيات استثنائية تشريعية لمعالجة كل الملفات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.

وفي مدينة صيدا (جنوب)، أفاد مراسل الأناضول بأن العشرات من ناشطي "حراك المدينة" قطعوا الطريق عند تقاطع إيليا بأجسادهم، احتجاجا على تردي الأوضاع.

وفي محافظة البقاع (شرق)، قطع الشبان طريق "شتورا - ضهر البيدر"، وطريق "سعدنايل تعلبايا" بالاتجاهين تنديداُ بالأوضاع الصعبة التي يمرون بها، وفق مراسل الأناضول.

وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط حيث تخطى سعر صرفها في السوق السوداء 15 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بالوقت الذي يبلغ سعره الرسمي 1507 ليرات فقط.

ونتيجة فقدان الليرة اللبنانية قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بظلّ شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.

ويعاني لبنان منذ نحو عام ونصف أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990 أدت الى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.

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