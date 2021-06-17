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أصفهان.. مواطن يمتطي حصانا ويحمل سيف "ذو الفقار" يدعي أنه "المهدي المنتظر".. شاهد رد فعل شارع إيراني

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