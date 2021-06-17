أخبار عاجلة

ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل -
الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو -
أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس -
إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي -
رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير -
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين غرب مأرب -
تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى 30 يونيو على «كلوب هاوس» -
«زراعة البرلمان» تؤيد مشروع قانون «اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة» -
جونياس أمام الأهلي ..هزائم متتالية وحديث عن العدالة -
إنجلترا تتفوق على ألمانيا بهدفين وتدفع بها خارج كأس الأمم الأوروبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

ريهام أيمن تحتفل بتخرج طفلتها من الحضانة: «ليلى تخرجت 2021» (صور)

Print
ريهام أيمن تحتفل بتخرج طفلتها من الحضانة: «ليلى تخرجت 2021» (صور) ريهام أيمن تحتفل بتخرج طفلتها من الحضانة: «ليلى تخرجت 2021» (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، بإتمام ابنتها لمرحلة الحضانة، وظهرت مع ابنتها في حفل صغير للطفلة مع أصدقائها بنفس سنها ويحتفلون بالتخرج مع المعلمين بالحضانة.

وشاركت «أيمن» بصورها مع طفلتها عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، الخميس، معلقة: «تخرج ليلى من الحضانة، 2021.. الاحتفال بالتخرج».

وفي الأسبوع الأول من يونيو الماضي، احتفلت الفنانة بتخرج طفلها الأكبر «رمزي»، وعلّقت: «أخيرًا رمزي يتخرج من الحضانة 2020، تخرج رمزي من الحضانة المؤجل لعام 2020، وأخيرًا شوفت اللحظة دي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل

ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل

الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو

الكيك بوكسينج يعلن فتح باب التقدم للمتطوعين لتنظيم البطولة الإفريقية للسامبو

أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس

أروابارينا يتمنى التوفيق لتاكيس جونياس

إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي

إبهاب جلال يحصل على 2 مليون جنيه حال إنهاء الإسماعيلي الدوري بالمربع الذهبي