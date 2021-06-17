ريهام أيمن تحتفل بتخرج طفلتها من الحضانة: «ليلى تخرجت 2021» (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، بإتمام ابنتها لمرحلة الحضانة، وظهرت مع ابنتها في حفل صغير للطفلة مع أصدقائها بنفس سنها ويحتفلون بالتخرج مع المعلمين بالحضانة.

وشاركت «أيمن» بصورها مع طفلتها عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، الخميس، معلقة: «تخرج ليلى من الحضانة، 2021.. الاحتفال بالتخرج».

وفي الأسبوع الأول من يونيو الماضي، احتفلت الفنانة بتخرج طفلها الأكبر «رمزي»، وعلّقت: «أخيرًا رمزي يتخرج من الحضانة 2020، تخرج رمزي من الحضانة المؤجل لعام 2020، وأخيرًا شوفت اللحظة دي».