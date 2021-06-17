برلمانية: التحويلات البنكية من المصريين بالخارج حولت اﻷرقام الإقتصادية من السالب للموجب

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قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنه لايمكن ان يتغافل أحد عن الدور الفعال للمصريين بالخارج في مختلف المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية وحتى هذه اللحظة، فضلا عن مشاركتهم المستمرة في فعاليات وزارة الهجرة رغبتهم دعم مصر في مجالات عدة.

واكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان الوضع الاقتصادي في مصر شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بسبب تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذي بدأ بتوفير اﻷمن واﻷمان في مصر، والحنكة السياسية والارادة القوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ساعدت على استعادة الاقتصاد المصري مرة أخرى.

واشارت عضو مجلس النواب، إلى ان للتحويلات البنكية من المصريين بالخارج دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصري، مما أدى لتحول اﻷرقام الاقتصادية من الحالة السلبية إلى اﻹيجابية بشكل سريع، مما يدل على قوة الشعب المصري وصلابة إرادته.