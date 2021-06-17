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معك فى قريتك .. الداخلية توجه حملات خدمية وإنسانية لـ قنا والمنوفية

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معك فى قريتك .. الداخلية توجه حملات خدمية وإنسانية لـ قنا والمنوفية معك فى قريتك .. الداخلية توجه حملات خدمية وإنسانية لـ قنا والمنوفية

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وجهت وزارة الداخلية قوافل خدمية إنسانية إستهدفت لعدد من القرى بنطاق محافظتى المنوفية، قنا لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين كما تم توقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

شارك فى القافلة ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين وإستمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد- معك فى قريتك تحت رعاية رئيس الجمهورية

المصرى اليوم

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