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«الإسماعيليه للأفلام التسجيلية والقصيرة» يكرم كمال رمزي

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«الإسماعيليه للأفلام التسجيلية والقصيرة» يكرم كمال رمزي «الإسماعيليه للأفلام التسجيلية والقصيرة» يكرم كمال رمزي

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أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي انطلقت فعالياته أمس ندوة لتكريم الناقد الفني الكبير كمال رمزى والذى يُعتبر من كبار مؤرخى السينما المصرية والذى سبق له رئاسة المهرجان القومي للسينما المصرية.

في بداية الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي خالد محمود فيلم قصير عن مسيرة رمزى، وتحدث خالد محمود عن قيمة ومكانه كمال رمزى والجوانب الإنسانية التي تمتع بها وهو ماجعله يحظى بحب النقاد والفنانين والجميع، مؤكداً أن رمزى دائماً يضع يده على النقاط المضيئه في الأعمال الفنية، حيث يمثل مدرسة خاصة يستفيد منها صناع السينما والنقاد والجمهور لقراءة العمل مرة أخرى، وهو ما يجعلنى أطرح سؤال لماذا اخترت طريق النقد وهل حققت ما تصبو إليه؟

وتحدث الناقد الكبير كمال رمزى موجها في البداية شكره لمهرجان الإسماعيلية السينمائي وجميع القائمين عليه مؤكداً أن سعيد بتجربته مع النقد السينمائي والتى كان من الممكن أن يحقق أفضل منها لولا بعض الظروف، ولكنه في النهاية راضى عما حققه موجها شكره لاثنين هما الناقد محمد مندور والذى تعلم على يديه الكثير لما يتميز به من بساطة والنقد تفسير وكل ناقد له طريقه في ذلك، النقد تفسير وتقييم، وبعدها النقد تفسير وتقييم وتوجيه، أنا بتذكر هذه الدروس الجميلة التي كان يقدمها لنا الناقد مندور.

المصرى اليوم

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