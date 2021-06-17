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وليد سليمان : جاهز بدنيًا لمواجهة الترجي .. ونعد جماهير الأهلي بـ«العاشرة»

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وليد سليمان : جاهز بدنيًا لمواجهة الترجي .. ونعد جماهير الأهلي بـ«العاشرة» وليد سليمان : جاهز بدنيًا لمواجهة الترجي .. ونعد جماهير الأهلي بـ«العاشرة»

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قال وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تعافى تماما من آثار الكدمة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأكد لاعب وسط الفريق، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي أنه وجميع اللاعبين يعيشون حالة من التركيز الشديد قبل مباراة الترجي التونسي؛ نظرا لأهميتها متمنيا تحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمة الأهلي في مباراة العودة بالقاهرة؛ لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وقال وليد سليمان: «فريق الترجي التونسي يمتلك خبرات كبيرة، ومثل هذه المباريات لا تحتمل أي تكهنات أو توقعات بشأن مستوى الفريقين قبل المواجهة».

وأشار وليد سليمان إلى أن مباراة الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا تاريخية، وجميع لاعبي الأهلي يضعون نصب أعينهم ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في رادس، وقد تعاهدوا على ذلك، من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف: «سعيد بمساندة جماهير الأهلي الدائمة لي وزملائي وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، حتى نسعدهم هذا الموسم بتحقيق اللقب الإفريقي العاشر».

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي قد وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

المصرى اليوم

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