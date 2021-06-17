يحيى خليل في جولة جاز عالمية بالأوبرا

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يقدم الموسيقار يحيي خليل رائد موسيقى الجاز في مصر حفلا على مسرح النافورة في الثامنة مساء الاحد 20 يونيو بمصاحبة مجموعة من الموسيقيين من مختلف دول العالم هم اللبنانى أندريا سيجون ( كونتر باص )، المصرى الكندى على عمر الفاروق ( جيتار ) الفرنسى سيزار بويشوس ( ساكسفون )، البلغارية ديجايما ( غناء- فيولينة)، الثنائى المصرى السورى دينا وغسان ( عود ) ولاول مرة الصوت الجديد الواعد جايدة الخولى .وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للموسيقى حيث يتضمن البرنامج باقة مختارة من اشهر مؤلفات الجاز العالمية.

المعروف ان يحيى خليل اول من ادخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل في مائتين مدينة حول العالم.